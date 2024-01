Natuurorganisaties blij dat plannen voor Paleis Soestdijk niet doorgaan

"We zijn blij voor de natuur, maar vooral erg blij voor de roofvogels die daar leven", zegt voorzitter Hanneke Sevink van Stichting Werkgroep Roofvogels Nederland. Die zouden volgens haar te lijden hebben gehad als de plannen zouden doorgaan. "We hebben kunnen aantonen dat het de natuur zou schaden door de bouw van de woningen." Volgens Sevink moet er een andere invulling voor het paleis komen op kleinere schaal "die past bij de omgeving".

"Maak van Paleis Soestdijk een mooi museum, dan heeft niemand er last van", zegt Kees Koolmees, secretaris van Stichting Behoud de Eemvallei. Hij was bij de uitspraak in Den Haag aanwezig en reageert opgelucht. "Die concerten zouden boven de geluidsnormen uitkomen en dat zou verschrikkelijk zijn geweest. De vogels zouden daar enorm last van krijgen. Maar daar had de gemeente lak aan."