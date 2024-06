Natuurorganisaties benadrukken belang van Green Deal

Tegelijkertijd zijn de organisaties bezorgd over "partijen die dit niet erkennen" en de impact die dit kan hebben op natuurbeleid en klimaatplannen. Ze wijzen op de verwoestende effecten van de overstromingen in Beieren en op de overstromingen die in 2021 delen van Duitsland, België en Nederlands Limburg troffen. De kans op zulk natuurgeweld stijgt verder door klimaatverandering. "Het is nu van cruciaal belang dat alle verkozen vertegenwoordigers blijven samenwerken aan ambitieuze en effectieve beleidsmaatregelen die onze leefomgeving en toekomstige generaties beschermen", stelt het WWF mede namens organisaties als Natuurmonumenten en Natuur & Milieu.