Natuurorganisatie zoekt tellers van kikkerdril

Natuurbeschermingsorganisatie RAVON wil ook dit jaar weer weten hoeveel dril de bruine kikkers in ons land produceren. Die horen bij de eerste amfibieën die de lente in de bol krijgen. Daarom roept de organisatie iedereen op vanaf vrijdag aanstaande in sloten en vijvers te kijken hoeveel klompen met kikkers in spe daar ronddrijven en die aantallen dan te melden via Tuintelling.nl.