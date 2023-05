Natuurmuseum Fryslân blaast 100 kaarsjes uit

Een deel van het natuurmuseum heeft een klassieke opzet. Dieren en fossielen, die in grote kabinetten zijn tentoongesteld. Maar het museum is ook met zijn tijd meegegaan. Naast alle opgezette dieren word je in de ‘OnderWaterSafari’ met een soort Efteling-wagentje door sloot en plas geloodst. En zie je dus hoe Nederland er onderwater uitziet. Bij het spel ‘Verwonderland’ kan je ‘als gans over het Friese landschap vliegen’. En in ‘Darwins zolder’, die er ook uitziet alsof Charles Darwin er nog heeft zitten schrijven, is een interactieve tentoonstelling te zien over de evolutietheorie.

Het Natuurmuseum Fryslân is in 1923 ontstaan vanuit particulier initiatief. De belangrijkste initiatiefnemer was Gerrit Bosch, die ook wel Fûgeltsje (vogeltje) Bosch werd genoemd. In 1923 riep de toen dertigjarige Bosch alle natuurliefhebbers in Friesland op om zich in te zetten voor de oprichting van een Natuurhistorisch museum. Zijn eigen collectie van ‘ongeveer 150 opgezette vogels, 100 vogelhuiden en enkele zoogdieren’ was het begin. Na wat omzwervingen is het natuurmuseum nu gevestigd in een gebouw waar voorheen een weeshuis zat.