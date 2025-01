Natuurmonumenten wil militaire oefeningen op Veluwezoom voorkomen

De Terletse Heide is ‘topnatuur’ van Nederland en onderdeel van het oudste Nationaal Park in ons land. Door de unieke wijze van beheer kan de natuur hier al 40 jaar haar vrije gang gaan. Bijna zestig bedreigde dier- en plantensoorten hebben er hun thuis. Ook is het gebied een belangrijke schakel voor trekroutes van dieren in de gehele zuidelijke Veluwe. Zo kunnen edelherten zich bijvoorbeeld vrij bewegen. Zware explosies zouden de zeldzame natuur onherstelbaar kunnen verstoren en vernietigen, wanneer leefgebied wordt opgeblazen en de bodem wordt vervuild met schadelijke stoffen. Maarten Bakker, gebiedsmanager Veluwezoom bij Natuurmonumenten: “De plannen van Defensie liegen er niet om. Vijf dagen per week, 40 weken per jaar oefenen met zware explosieven. En dat vier keer zwaarder dan nu in Nederland mee wordt geoefend. Dat kunnen wij echt niet in zo’n bijzonder natuurgebied laten gebeuren. Daarom bundelen wij de krachten met bewoners, recreanten en natuurliefhebbers om samen een vuist te maken tegen dit onzalige besluit. We zullen ook met velen aanwezig zijn op de informatieavond die Defensie 16 januari organiseert in Roozendaal”.