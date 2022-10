Natuurmonumenten sluit bezoekerscentrum om bedreigingen over wolf

Filmmaker Cees van Kempen zou zondag een lezing houden over zijn nieuwe film Wolf, maar die is nu geannuleerd. Natuurmonumenten organiseert ook geregeld wolvenwandelingen door het nationale park om wolvensporen te laten zien. De organisatie beslist later of deze wandelingen in november en december nog door kunnen gaan.

Natuurmonumenten sluit zondag het bezoekerscentrum in het Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe, omdat demonstranten op die dag een bijeenkomst over de wolf dreigen te verstoren. Medewerkers en vrijwilligers van het bezoekerscentrum ervaren de toon van de berichten die op sociale media rondgaan over de demonstratie als intimiderend en bedreigend, aldus een woordvoerder van de natuurbeheerder.

In Drenthe lopen de gemoederen over de aanwezigheid van wolven hoog op. In de provincie worden opvallend veel schapen aangevallen. Uit DNA-onderzoek moet nog blijken of wolven dat doen en zo ja, welke wolven daar dan schuldig aan zijn. "Vooral de laatste week lopen de emoties uit de hand. Onze boswachters maken veel heel vervelende momenten mee. We snappen heel goed dat het erg is als je vee wordt gedood door een nieuw groot roofdier, maar nu worden grenzen echt overschreden", aldus Natuurmonumenten.

In andere landen waar de wolf nooit weg is geweest, bewijzen wolfwerende hekken en kuddebewakingshonden goede diensten. In Nederland geven provincies subsidie voor dergelijke maatregelen. Het Drentse provinciebestuur heeft de landelijke overheid gevraagd om andere maatregelen te mogen nemen tegen het aan alle kanten beschermde dier. Friesland wil dat ook. Tot nu toe is verstoren, verjagen of doden streng verboden en strafbaar.

Natuurmonumenten heeft de veiligheidsregio en de politie ingelicht over de problemen en beslist later of er aangifte wordt gedaan.

Bron: ANP

