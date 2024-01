Natuurmonumenten scherpt regels aan in natuurgebieden

Wandelaars, fietsers en ruiters moeten gewoon op de aangelegde paden blijven, aldus de natuurbeheerder. Het is ongewenst dat bijvoorbeeld influencers steeds vaker zomaar de natuur ingaan voor opnames op "de mooiste plekjes" en daarmee planten vertrappen en vogels laten schrikken. Ook de populaire therapeutische, groepsgewijze "bosbaden" zorgen voor te veel druk op de natuur. Natuurmonumenten verbiedt ook asverstrooiing, het plaatsen van herdenkingstekens of het houden van een afscheidsceremonie in de natuur. As is slecht voor de bodem en een ceremonie kan storend zijn voor anderen. De natuurbeheerder verwijdert bloemen of aandenkens.