Natuurmonumenten haalt Schotse Hooglanders uit bos Flevoland

"We hebben onderzocht of we andere grazers bij de Hooglanders konden plaatsen, maar het blijkt toch beter om deze rundersoort te vervangen", aldus Otten. De ongeveer tachtig dieren worden in de komende maanden met hooi in een vangkraal gelokt. De particuliere eigenaar van de koeien haalt ze uit de kraal en brengt de beesten naar een andere bestemming. Als alle Schotse Hooglanders weg zijn, gaat Natuurmonumenten het natuurgebied uitbreiden en nieuwe hekken plaatsen. Volgend jaar rond deze tijd nemen de nieuwe grazers hun intrek in het Flevolandse natuurgebied, denkt Otten.