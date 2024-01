Het beeld van de natuurkwaliteit in Nederland is "onverminderd zorgelijk", stelt demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) dinsdag in een voortgangsrapportage. Daarin staat beschreven in hoeverre het lukt om in 2013 gemaakte afspraken na te komen over het herstellen van de biodiversiteit in Nederland.