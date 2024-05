Natuurinclusief bouwen om populaties vogels en vleermuizen te helpen

Alle nieuwe huizen en gebouwen moeten in de toekomst een onderkomen krijgen voor de huismus, vleermuis en gierzwaluw. Dat staat in een voorstel van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Met de maatregel wordt volgens het ministerie "natuurinclusief (ver)bouwen de norm". Er is gekozen voor de huismus, gierzwaluw en vleermuis omdat zij in aantallen achteruitgaan en afhankelijk van gebouwen zijn. De hoop is dat door de nieuwe regelgeving de populatie weer zal gaan groeien.

Veel tijd vereist om maatregelen uit te voeren

Het zal nog wel even duren voordat het zo ver is. De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog buigen over het voorstel. Er gaat gauw een tot twee jaar overheen voor zoiets is geregeld. De maatregel is een van de vier veranderingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Daarin staat ook dat er in klaslokalen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht CO2-meters moeten komen te hangen. "Een hoog CO2-gehalte is niet bevorderlijk voor de leerprestaties en gezondheid", aldus het ministerie. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs had om deze stap gevraagd.