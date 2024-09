Natuurfotografie voor kinderen Fragment Radio • 07-11-2014 • leestijd 1 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

Boeken over natuurfotografie zijn er genoeg, maar.. helaas niet voor kinderen. Daarom schreven de 14-jarige Quiniver Tuinder en Frederiko Burger het eerste Natuurfotografieboek voor kinderen. Met eigen foto's uiteraard.

Het boek telt 4 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over de basis(hoe werkt een camera? etc.) daarna gaat hoofdstuk 2 over plantenfotografie en hoofdstuk 3 over dierenfotografie. Hoofdstuk 4 besteedt aandacht aan het fotograferen in de dierentuin. Dan hoofdstuk 5 over gericht op zoek gaan naar een onderwerp of locatie om te fotograferen en in het laatste en 6e hoofdstuk bevat verdieping en nog veel meer foto’s.

Daarna hebben we nog een afsluiting met een speciaal soortenregister waarin je van alle foto’s in het boek kunt vinden wat erop staat(welke soort) en een lijst met daarin veel gebieden(vooral in Zeeland) waar je mooie natuurfoto’s kunt maken. Zo zorg je dat je alle kennis die je als Natuurfotograaf nodig hebt, verkrijgt!