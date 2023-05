Natuurfilmer Youri Jongkoen: een passie voor natuur

In de tweede uitzending van Vroege Vogels TV staan natuurfilmers in de schijnwerpers. Normaal staan zij achter de camera, maar nu vertellen zij hoe ze het perfecte plaatje weten te schieten. In de Zelf Geschoten rubriek krijgen we ook dagelijks prachtige beelden binnen van natuurliefhebbers. Éen van die bevlogen filmers is Youri Jongkoen. Hij schuift aan in de radio-uitzending om te vertellen over zijn passie.

Youri (32) wist het al toen hij jong was; hij zou natuurfilmer worden. "Toen ik op mijn vijfde een film zag van Hugo van Lawick, wist ik direct wat ik later wilde gaan doen. Het is iets anders gelopen, want het is nu meer een uit de hand gelopen hobby." Op zijn YouTube kanaal: Natuur met Youri - YouTube, vlogt hij over de dagen die hij in de natuur doorbrengt. "Een mooie video is zo waardevol. Je kan zeggen dat een foto 1.000 woorden spreekt, nou, een video nog veel meer." Youri legt uit dat zijn tactiek voornamelijk op geduld en geluk leunt. "Ik probeer er elke week op uit te gaan, maar je weet natuurlijk nooit wat je tegen komt. Dieren kunnen heel schuw zijn, dus je moet goed opletten."

Velduilen en een photobombende haas

Het filmen van velduilen stond al een tijd op het lijstje van Youri, maar dat was helaas nog nooit gelukt. "Tot ik laatst eindelijk een keer de kans kreeg om een velduil te filmen. En dan niet eentje, maar direct vier in een shot! Als er dan ook nog even een slootjespringende haas een photobomb doet, dan mag je helemaal in je handjes knijpen." De video is gemaakt in het Eemland. Deze video van Youri is ook te zien in de televisie-uitzending over Natuurfilmers van 7 mei!

Een kijkje achter de schermen