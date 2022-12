Natuurfilmer Ruben Smit wint de Klinkenbergh-prijs 2022

De Klinkenbergh-prijs is genoemd naar Albert Klinkenbergh, oprichter en eerste voorzitter van (destijds) het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen. Doel van de prijs is het uitdragen van het gedachtengoed van de provinciale Landschappen en Landschapsbeheerstichtingen. Provinciale organisaties die staan voor landschap, natuur, erfgoed en mensen. En die de regionale en streekgebonden aanpak in hun genen hebben, onder het motto ‘Natuur & landschap dichtbij’.

Ruben Smit is één van Nederlands bekendste natuurfilmers. Met zijn film De Nieuwe Wildernis heeft hij als geen ander laten zien dat de Nederlandse natuur filmwaardig is. Zijn passie voor ecologie heeft hij al tijdens zijn werk aan de Wageningen Universiteit toegepast als natuurfotograaf en filmer. Zijn missie is om met zijn beeldverhalen mensen te inspireren om de natuur te zoeken en te beleven. In 2015 startte hij een samenwerking tussen de WUR en zijn eigen productiebedrijf onder de noemer History Unit Nederland. Hierdoor hebben filmmakers toegang tot de nieuwste inzichten van onderzoek en zijn er voor de Wageningen Universiteit mogelijkheden om kennis over leefomgeving te delen met een breed publiek.

De portfolio van Smit laat zien dat die natuur het beschermen waard is. Zijn meeste recente film Grutto is naast een portret van de nationale vogel van Nederland, ook een schets van de druk die ligt op het platteland. Hij brengt naar voren dat aantasting van leefgebieden door versnippering en gebrek aan voedsel en bescherming leiden tot een terugval van deze vogelsoort.

Ruben Smit heeft de afgelopen jaren mooie prijzen en waardering in ontvangst mogen nemen, waaronder een gouden kalf en een Rembrandt Award voor De Nieuwe Wildernis in 2014 en in 2018 haalde zijn film WAD de status van Gouden Film (meer dan 100.000 bezoekers). En daar komt de Klinkenbergh-prijs bij. Ruben Smit inspireert velen met zijn werk. Met deze prijs steunt LandschappenNL hem om vooral door te gaan. Bij de geldprijs hoort een klein kunstwerk. Het mycelium op het kunstwerk staat symbool voor de impact van zijn werk.

Klinkenbergh-prijzen

De eerste winnaar van de prijs (2015) was Prof. Matthijs Schouten, een in Nederland en ver daarbuiten bekende en zeer gewaardeerde ecoloog en filosoof. De tweede winnaar was Adriaan Geuze (2018), landschapsarchitect met een uitgebreide internationale portfolio. Na twee coronajaren kan deze prijs, na vijf jaar tussenpauze, weer worden uitgereikt. De Klinkenbergh-prijs kent in Ruben Smit een waardige derde prijswinnaar.