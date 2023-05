Natuurfilm: Nederland onder water

Arthur heeft geprobeerd om met deze film te laten zien dat het onderwaterleven net zo belangrijk is om te beschermen als de natuur boven water. Dit had overigens niet gekund als de waterkwaliteit nog steeds zo slecht was als zo'n 40 jaar geleden, toen het water in Nederland nog troebel en vervuild was. De waterkwaliteit is zodanig verbeterd dat er soorten zijn teruggekeerd, soorten die je ook in de film terugziet.