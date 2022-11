Natuurcamping in Park de Hoge Veluwe sluit vanaf 2023

Ook was het onderhouden van de camping niet meer rendabel. Het onderhoud kostte steeds meer tijd, aandacht en geld. Daarom gaat de natuurcamping ondanks veel protesten van vaste bezoekers nu toch dicht. "We begrijpen dat het vervelend is voor de trouwe gasten", meldt het park. Wat er met het terrein in de buurt van de ingang Hoenderloo gaat gebeuren is nog niet bekend.