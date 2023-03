Natuurboeken, vlechtmos, Beleef de lente en alle overige onderwerpen

Er is weinig natuurnieuws zo fantastisch als het terugvinden van een uitgestorven gewaande soort. Aan verslaggever Merlijn Schneiders de eer om op pad te gaan voor het vlechtmos, dat al tientallen jaren niet meer was gezien in ons land, maar onlangs weer opdook op de Stampersplaat midden in het zoute Grevelingenmeer. Meteen bij thuiskomst heeft Bas van Gennip die hoort in de reportage zijn mosje onder de microscoop gelegd en ja het gaat om het uitgestorven gewaande vlechtmos!