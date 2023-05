Natuurboeken, kleine mantelmeeuwen en alle overige onderwerpen

Het begon als een tijdschrift over duurzaam denken en doen, en een jaar later, in 1973, werd er in Boxtel een begin gemaakt tot wat een centrum zou worden dat tot doelstelling had zoveel mogelijk mensen te inspireren voor een milieuvriendelijke leefstijl om de aarde leefbaar te houden. Het was de tijd van de oliecrisis, het rapport van de Club van Rome, ‘Grenzen aan de groei’, een tijd waarin wetenschapsjournalist Sietz Leeflang ‘De Kleine Aarde’ oprichtte, een naam die destijds was ontstaan uit angst voor schaalvergroting en de gedachte dat onze aarde in de toekomst te klein zou worden.