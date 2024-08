Natuurboeken, najaarstrek, dierendokter en alle overige onderwerpen

Maaike de Schepper is dierenarts. Niet in Nederland, maar in Namibië. Daar heeft ze dus niet te maken met konijnen en katten, maar met olifanten, leeuwen en neushoorns. Bij BNNVARA start zaterdag 7 september een tiendelige serie over haar werk. Maaike komt bijvoorbeeld in actie als een Afrikaanse wilde leeuw in een stropersval terechtkomt. Of zorgt voor de opvang van een klein neushoornkalfje dat alleen op de savanne staat. “Dierendokter in het wild”, vanaf zaterdag 7 september om 17.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.