Natuurbescherming in Oekraïne

De Donaudelta ligt gelukkig ver van het front. De belangrijkste oorlogsschade is dan ook economisch. Er is op dit moment nauwelijks geld om in natuurbescherming te investeren. De projecten in de Donaudelta bestaan voor een belangrijk deel uit het 'ontpolderen' van grond die tevergeefs is omgezet in landbouwgrond. "De waterhuishouding is daar niet op orde", vertelt Nesterenko. "De grond is daardoor verzilt. Voor landbouw werd het dus al snel ongeschikt. Nu proberen we het weer terug te geven aan de natuur."