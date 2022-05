Bestaat er nog echte wildernis in Europa? Om die vraag te beantwoorden trokken de broers Marvin en Kevin Groen met hun rode kampeerbusje door Oost-Europa. Ze bezochten meer dan twintig natuurparken, verspreid over zes landen. Hun ervaringen legden ze vast in het boek Wild Wild East: Op natuuravontuur in Oost-Europa.

‘Wildernisnatuur’ is populair bij beheerders in ons land, maar niet erg realistisch. We zijn te klein, te vol en te aangeharkt. In Oost-Europa daarentegen is er ruimte zat. Vooral in Roemenië worden enorme gebieden volledig met rust gelaten door de mens. Eenvoudig omdat er te weinig geld is, maar vooral omdat in de ontoegankelijk bergen (Karpaten) weinig mogelijk is.