Natuur Zuid-Limburg geschat op een waarde van 64 tot 74 miljard euro

Bossen en bodem zorgen voor lucht- en waterzuivering, leggen CO2 vast en de natuur zorgt daarnaast voor het bestuiven van fruitgewassen. Bovendien is de natuur aantrekkelijk voor toeristen. Zuid-Limburg is een zeer populaire bestemming, 92 procent van de ondervraagden is er al eens geweest, blijkt uit interviews met 1500 Nederlanders door de onderzoekers. Bezoekers waarderen vooral de bossen, en daarna de graslanden. Alleen al die bossen hebben een economische waarde van ruim 800 miljoen euro per jaar.