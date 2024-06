Natuur op Texel loopt gevaar door recreatiedruk

Door meer gebieden voor mensen af te sluiten, worden bijvoorbeeld broedvogels minder verstoord door wandelaars en loslopende honden. Het is een van de opties waar de provincie naar zou moeten kijken, stelt de toezichthouder, die de natuurplannen van alle provincies beoordeelt.

Recreatie is niet het enige probleem voor de natuur op het Waddeneiland. Ook droogte, verzuring van de bodem door te veel stikstof en verdroging hebben een negatieve invloed.

Zee, strand en duinen worden beheerd door verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, de gemeente Texel en Staatsbosbeheer. "Het is onduidelijk of de partijen genoeg samenwerken in het omgaan met recreatiedruk", stelt de EA.