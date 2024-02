Natuur in Geuldal is 'versnipperd en verontreinigd'

De Ecologische Autoriteit (EA) heeft geconstateerd dat de natuur in het Zuid-Limburgse Geuldal verslechtert en hebben een advies opgesteld. De instantie ziet een 'enorm versnipperd' landschap, te wijten aan een te hoge toevoer van stikstof en fosfaat. "Verder zijn veel grondwaterbronnen verontreinigd met nitraat", schrijft de instantie in een rapport over het uitgestrekte natuurgebied in de omgeving van onder meer Valkenburg, Gulpen en Vaals.