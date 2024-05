Natuur- en bosgebied in Nederland flink afgenomen

Landelijk verschilt het volgens het CBS wel hoeveel natuur er is verdwenen. In de provincies Zuid-Holland (60 vierkante kilometer) en Friesland (44 vierkante kilometer) nam de oppervlakte natuur- en bosgebieden het meeste af. In Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg kwam er in de periode 2013 tot en met 2022 juist meer natuur- en bosgebied bij.

In 2022 was ruim 45 procent van de oppervlakte van Nederland agrarisch gebied. Een kwart van Nederland bestond in dat jaar uit akker- en tuinbouwgebied. Meer dan 20 procent van Nederland was in 2022 'bebouwd gebied'. Natuur- en bosgebied nam bijna 16 procent van de oppervlakte van Nederland voor zijn rekening.