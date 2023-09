Natuur blijft kwetsbaar, strengere stikstofnormen nodig

Het kabinet koerste af op een percentage van 39 procent kwetsbare natuur die in 2025 niet meer overbelast zou zijn. Maar op basis van de huidige berekeningen stokt dat percentage op 29 procent. In 2030 had dit op 43 procent moeten liggen, maar dat zal waarschijnlijk slechts 30 procent worden. In 2025 moet volgens de wet 40 procent van de stikstofgevoelige natuur weer gezond zijn.