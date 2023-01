Natuur begint al aan voorlente door hoge temperaturen

Toverhazelaar in bloei op 4 januari 2023

Door de huidige hoge temperaturen begint de natuur al aan de voorlente, stelt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University. Van Vliet is gespecialiseerd in de effecten van klimaatveranderingen op de natuur. Zo reageren planten op de warmte door vroegtijdig te bloeien en onder meer egels, vlinders en kikkers zijn al actief. "Dat is niet goed, het hoort gewoon nu nog niet."