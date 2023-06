Nature Live: Europese publieke omroepen vieren de natuur

Een internationaal live tv-evenement van een uur, waarin de verbazingwekkende natuur in Europa wordt gevierd. Op zondag 6 mei lanceert de Ierse omroep RTÉ 'Nature Live', een ambitieus nieuw concept waarin Europa's meest spectaculaire dieren in hun natuurlijke habitat worden getoond. Vanuit Dublin wordt live geschakeld naar zeven adembenemend mooie locaties over het hele continent.

Natuur van zes EU-landen

Van de bevroren Scandinavische toendra tot de bergen van de zuidelijke Atlantische kust van Spanje; van de gletsjermeren van Slovenië naar de wolkenkrabbers van Amsterdam; van de afgelegen Roemeense Karpaten tot de Blasket-eilanden in Ierland - Europa biedt een verbazingwekkende verscheidenheid aan vogels, dieren en leven in de zee. Dit unieke evenement laat kijkers zien wat er over het hele continent gebeurt, als toonaangevende verslaggevers midden in de natuur klaarstaan voor een live-verbinding. Van ijsberen in Noorwegen tot de reuzenhaaien bij de Blasket-eilanden, wilde paarden in Zuid-Spanje en berggeiten in Slovenië. En van de slechtvalken in Nederland tot bruine beren in Roemenië, dit programma belooft een showcase te worden voor Europa's diverse en prachtige natuur.

Stadsbewoner van Nederland

Ieder land presenteert een dier aan de rest van Europa, dat volgens hen symbool staat voor het land. Nederland is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld; ruim een kwart van alle wilde dieren in ons land woont in de stad. Het snelste dier op aarde, de slechtvalk, is zo’n stadsbewoner. Menno Bentveld vertelt de Europese kijkers er alles over in ‘Nature Live’.

Nature Live is zondag 6 mei om 19.10 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2. Kijk het hier terug.

