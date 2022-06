Naturalis roept op: doe mee aan 'oevercheck'

Het doel van het onderzoek is de kwaliteit van de oevervegetatie in kaart te brengen. Hiervoor zijn 23 indicatorsoorten uitgekozen: gemakkelijk te herkennen plantensoorten die iets vertellen over de kwaliteit van de oevers.

Aan oevers komt vegetatie veelal spontaan op, zonder invloed van de mens. Het is de ideale plek voor ‘wilde natuur’, als de omstandigheden goed zijn. Jacqueline Henrot, die het onderzoek leidt, legt uit: "De inrichting en het beheer van de oevers bepalen uiteindelijk de potentiële soortenrijkdom. Het is dus belangrijk om in kaart te brengen met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter beheer kunnen profiteren."

Als oeverbeheer wordt aangepast, is het resultaat vaak pas na enkele jaren zichtbaar. Daarom is het nodig om over die tijdsperiode veel gegevens te verzamelen over de plantensoorten die opkomen of verdwijnen. Dat kan prima bijgehouden worden door buurtbewoners, aldus Naturalis, tijdens een ommetje langs het water.

Meedoen aan onderzoek

In de eerste vier jaar van het onderzoek hebben buurtbewoners, studenten en onderzoekers samen bijna 2400 locaties beoordeeld. In het gebied rondom Leiden blijkt 34 procent van de oevers het goed te doen. Met 58 procent van de oevers gaat het matig of slecht en 8 procent is bedekt met riet en kent daardoor niet veel andere plantensoorten.

Mensen die willen deelnemen aan het oeverplanten-onderzoek hoeven geen deskundige te zijn. Je kan de sloten, plassen en kanalen in de buurt inspecteren met behulp van de daarvoor ontwikkelde Oeverplanten-app. Een ‘oevercheck’ duurt ongeveer een kwartier. “In de app kun je meteen je bijdrage op de kaart zien via een kleurcode die de kwaliteitscategorie van je onderzochte oever aangeeft”, aldus Henrot.

Bron: Nature Today, Naturalis