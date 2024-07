Natte teelt, orkanen en overige onderwerpen

Wordt natuurgebied het Zwanenwater een militair oefenterrein?

Defensie heeft het natuurgebied het Zwanenwater uitgekozen als nieuwe mogelijke oefenlocatie. Voor Beheerder Natuurmonumenten komen de plannen onverwachts en zij maakt zich grote zorgen om de effecten op de natuur. Het kwetsbare duingebied bij Callantsoog is al meer dan een halve eeuw beschermd en hierdoor komen er talrijke zeldzame soorten voor.

De militaire activiteiten moeten dagelijks gaan plaatsvinden. Het gaat om amfibische oefeningen, zoals aanmeeroefeningen op het strand. Ook wil Defensie jaarlijks een grote oefening doen met drones en helikopters waarbij ze ook het duingebied willen betreden. Vroege Vogels TV bezocht het gebied in 2021. Herbekijk hier de aflevering.

Surfen van Londen naar Parijs

Na Nederland moet ook in Frankrijk statiegeld komen op plastic flesjes en blikjes. Dat is althans het doel van Plastic Soup Surfer Merijn Tinga. Enkele weken geleden begon de activist met de tocht op zijn surfplank van Londen naar Parijs. Zijn board is gemaakt van gerecyclede materialen, schimmeldraden en zwerfflesjes uit de Seine. ‘Plastic afval uit Frankrijk en uit de Seine belandt via zeestroming bij ons op de kust en zelfs helemaal in Scandinavië’, aldus Tinga.

Donderdag komt hij aan in de Franse hoofdstad. Daar ontmoet hij onder meer burgermeester Anne Hidalgo, is hij hoofdgast op een conferentie over zwerfafval en laat hij de persoonlijke boodschappen horen van voormalig ministers en andere politici die eerder statiegeld invoerden in Noorwegen, Estland, Australië en Nederland. Lees hier meer over de reis van Merijn Tinga.

Merijn Tinga surfend op de Theems © Merijn Tinga

Orkanen heftiger door klimaatverandering

Talloze slachtoffers, vele omgevallen bomen en duizenden beschadigde huizen. Orkaan Beryl gaat op dit moment flink tekeer in het Caribisch gebied. In korte tijd groeide zij uit tot een orkaan van categorie 5, de zwaarste soort. De superstorm kon ontstaan door de enorm hoge temperatuur van de Atlantische Oceaan. En dat terwijl het ‘orkaanseizoen’ pas net is begonnen. Volgens Nadia Bloemendaal van het KNMI zullen dit soort heftige stormen door klimaatverandering in de toekomst vaker voorkomen.

© Pixabay

Bloemenzee verwacht na hoogwater Dinkel

De enorme regenval van eind 2023 en de daarmee gepaard gaande overstromingen zorgen in het stroomgebied van de Drentse Dinkel voor een grote boost van de zogeheten stroomdalflora. Met de hoge waterstand en de stroming worden stukken zand van de steile oever van de Dinkel – die je de Grand Canyon van Twente zou kunnen noemen – met daarin zaden van bijvoorbeeld de steenanjer, grote bevernel en wilde tijm, stroomafwaarts weer afgezet. Dat leidt tot een grote boost van bijzondere stroomdalplantjes. Met tv waren we ook in dit gebied. Herbekijk hier de uitzending.