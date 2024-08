Natte maanden gaven boost aan kikkers en padden

Kikkers, padden en salamanders in Nederland hebben deze lente en zomer "een boost" gekregen, zegt amfibieënexpert Jelger Herder van Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON). De reden daarvoor is de vele regen van de afgelopen maanden.

Na een periode van zonnig weer, heeft het dinsdagnacht en woensdagochtend weer flink geregend in de meeste delen van het land. Kikkers, padden en salamanders leggen grote hoeveelheden eitjes in water, vertelt Herder. Het aandeel eitjes dat kan uitgroeien wordt beïnvloed door hoeveel voedsel er beschikbaar is. Door de vele regen van de afgelopen maanden was een groter deel van het landschap bedekt met water dan andere jaren. Op sommige plekken stond voor het eerst in decennia water. "Larven hadden een veel groter oppervlakte om voedsel in te zoeken. Zo kon een groot aantal larven uitgroeien."