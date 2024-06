Natte lente geeft problemen voor vogels

Ook andere vogelsoorten hebben het moeilijk, onder meer doordat ze minder goed insecten kunnen vangen. "Insecten, een belangrijke voedselbron voor veel vogels, kruipen door een lagere temperatuur weg bij regen, waardoor het voor oudervogels moeilijker is om voldoende voedsel te vinden. Dit kan leiden tot verhongering of verminderde groei van jonge vogels."

Inmiddels zijn de vooruitzichten wel iets gunstiger geworden. Dat biedt hoop: "Voor sommige vogelsoorten zoals de huismus, spreeuw of merel is het nog niet te laat voor een tweede of zelfs derde broedsel. Het is te hopen dat het weer snel verbetert, zodat deze vogels die meerdere legsels hebben nog een nieuwe kans krijgen", klinkt het. Ook de oeverzwaluw hoort tot de soorten die na een mislukte poging nog eens kunnen proberen een nestje te bouwen om nageslacht groot te brengen.