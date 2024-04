Nationale Zaaidag: uitgelezen kans voor vergroening bedrijventerreinen

Van de 100.000 hectare bedrijventerrein in Nederland bestaat maar 1 procent uit natuurlijke elementen. De Nationale Zaaidag is daarom een uitgelezen kans om bedrijventerreinen bloeiend te maken en zo insecten en dagvlinders te helpen, aldus Stichting Stimular. "Het is belangrijk dat niet alleen particulieren, gemeenten en scholen, maar ook bedrijven bloemstroken aanleggen."

Op 22 april is het jaarlijks Nationale Zaaidag. Die is opgericht door de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden om de biodiversiteit in Nederland te bevorderen en meer bloemen te creëren voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Het aantal dagvlinders is sinds 1992 gehalveerd, meldt Nature Today. Uit de meetgegevens van 2023 blijkt dat het nog steeds slecht gaat met de aantallen. Dat is een goede reden om op zoveel mogelijk plekken te vergroenen, ook op bedrijfsterreinen.