Nationale Tuinvogeltelling: mus staat weer op nummer één

Huismussen zijn gezelligheidsdieren en vliegen meestal met z’n achten in de tuin. De koolmees staat op nummer 2 en op nummer 3 staat de pimpelmees. De merel komt steeds vaker in de top 5 voor. Eerder werd de merel hard getroffen door het usutu-virus. Die achteruitgang was ook terug te zien in de Tuinvogeltelling. Gelukkig herstelt de merel zich weer.