Nationale Tuinvogeltelling: dit weekend gaan we weer vogels tellen!

Komend weekend is het weer zo ver: de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dit jaar is het een feestje: de Tuinvogeltelling bestaat 20 jaar! Dankzij de tellers heeft Vogelbescherming de afgelopen decennia een beter beeld van de vogels in de winter in de tuinen gekregen. En dat draagt weer bij aan het beschermen van de tuinvogels. Vorig jaar deden maar liefst 170.000 mensen mee aan dit citizen science project!

Meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling is heel simpel: tel zaterdag of zondag een half uurtje de vogels in de tuin of op het balkon op vrijdag en meld de resultaten op tuinvogeltelling.nl. De webapp Mijntuinvogeltelling.nl is een handige hulp bij het herkennen van de vogels. Via een foto of een vragenlijst helpt de app met het benoemen van de soorten. Via deze app kunnen in het telweekend ook direct de resultaten worden doorgegeven.