Nationale Bloem Verkiezing: de ambassadeurs presenteren hun bloem

Zanger en componist Ruben Hein laat in zijn muziek veelvuldig de natuur terugkomen, maar de wilde kievitsbloem, die heeft hij nog niet in zijn composities weten te verwerken. En dat terwijl hij het een prachtige bloem vindt, ook al heeft hij hem nog nooit bloeiend gezien. Maar onlangs wel uitgebloeid, met een prachtige zaaddoos, en dat was ook al fantastisch. Als ambassadeur van deze bloem probeert hij zo veel mogelijk mensen warm te maken om op deze bloem te stemmen. Op pad met Vroege Vogels radio krijgt hij zelfs kikkers en kinderen mee in zijn strijd!