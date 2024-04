Nationale Bijentelling, dode tuinen en overige onderwerpen

Met veel insectensoorten gaat het niet zo goed, ook niet met de bijen. Van de 360 bijensoorten in Nederland is ruim de helft bedreigd. Daarom is er van maandag 15 t/m woensdag 24 april 2024 voor de zevende keer de Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen, ergens de komende dagen een half uurtje bijen tellen in de tuin, op het balkon of in het parkje in de buurt. Het zoeken en tellen kan met behulp van de telkaart.



Download hier de telkaart