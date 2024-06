Om de biodiversiteit van het particulier groen te inventariseren werkt de NTR samen met het Kadaster en de populaire site Waarneming.nl (met de app Obsidentify). Iedereen met een tuin of balkon kan in de maand juli meedoen met de telling. Het doel van deze ‘Bioblitz’ is om tot minimaal 5000 soorten wilde planten en dieren te komen. Bij een Bioblitz proberen wetenschappers of vrijwilligers in een bepaald gebied (hier alle tuinen) in een beperkte periode (de maand juli) zoveel mogelijk soorten in kaart te brengen.

De miljoenen tuinen in Nederland hebben een gezamenlijke oppervlakte, die meer dan tien keer zo groot is als Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Maar tegelijkertijd ligt zeker de helft van die tuinen vol met stenen, tegels of grind. En dat moet anders! Want samen kunnen onze tuinen het grootste natuurgebied van Nederland vormen. Een soort Nationaal Park Alle Tuinen. Het NTR-wetenschapsprogramma Focus gaat vanaf maandag 1 juli onderzoeken hoe het staat met de biodiversiteit in onze tuinen en balkons, met de grootste soortentelling in Nederland ooit.

Bijentuin

Aanleiding voor het NTR-project is de documentaire ‘My Garden of a Thousand Bees’. De Britse natuurfilmer Martin Dohrn besloot tijdens de lockdown in coronatijd zijn apparatuur te gebruiken om het leven van de bijen in zijn achtertuin vast te leggen. Nu had hij eindelijk de tijd om in te zoomen op het insectenleven in eigen tuin. Hij legde meer dan zestig soorten vast en kon zelfs bijen op individueel niveau ‘portretteren’. De documentaire is te zien op NPO Start en op 7 augustus op NPO 2.

My garden of 1000 bees © NTR

Wat kan je zelf doen

Met dit project verschijnt ook de Focus podcast ‘Iedere tuin telt!’. In de serie van vier afleveringen is te horen hoe je zo’n groen walhalla kunt creëren. De biodiversiteit staat onder druk. En het is dan goed te weten dat je met simpele ingrepen in eigen tuin – maar ook op eigen balkon – heel veel wilde planten en dieren uit kunt nodigen. Bijvoorbeeld door de tegels uit je tuin te verwijderen. In de podcastserie is onder meer ecoloog Luc Hoogenstein te horen. Hij telde de afgelopen jaren in zijn Utrechtse stadstuintje al meer dan 2000 soorten. Ook bioloog Eva Drukker is te horen in de podcast. Zij doet onderzoek naar de biodiversiteit op groene daken.

Tuinreservaten

Nationaal Park Alle Tuinen is niet het eerste project dat zich richt op alle groene paradijsjes van ons land. Zo begon Vroege Vogels al in 2011 met Tuinreservaten, onder het motto 'Stop het Stenen Tijdperk’. Dat laatste sloeg op de toenmalige trend dat steeds meer tuinen versteenden. Duizenden mensen meldden zich aan en richtten hun tuin in op een natuurlijke en diervriendelijke manier. Samen vormden ze een hechte community binnen onze website. Dieren gebruiken ons privé-groen als 'stapsteen' om van de ene groene zone in de andere te komen. Vaak zijn tuinen nog hun enige toevluchtsoord. Neem de merel die vanuit het buitengebied de stadstuin heeft gekoloniseerd. Ook grote bonte spechten, sperwers, ijsvogels en vleermuizen worden in tuinen gesignaleerd.

Vervolg