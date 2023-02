Nathalie Baartman: De wildplukker

Ik keek om me heen om te zien of ik deze observatie kon delen met een passant. Een man kwam aanwandelen. Gewatteerd donkerblauw jasje, aktentas, leren instappers. Niet meteen het type om een plantaardig gesprek mee te beginnen. Maar toch. Ik kon een poging wagen en roepen: Hoe fijn. Hoe fijn. Hier groeit zo waarlijk winterpostelein. De kans bestond dat de man hoofdschuddend door zou lopen: ‘Hou je botanische kennis bij je, badmuts.’

-‘Moet je hier eens zien?’ Ik wees naar beneden. De man boog. Een veelbelovend begin.

-‘Wat is dat?’

-‘Winterpostelein. Dat is eetbaar. Kijk. Ik nam een stengel, stak ‘m in m’n mond en kauwde. Live demonstratie ‘vreten van de straat’. De gedachte dat al menig poedel over deze postelein heen gepist kon hebben, liet ik varen. Alles voor mijn missie om meer verbinding te kweken tussen mens en winterpostelein.

-‘Wow!’ zie de man. ‘Ik zit in de duurzaamheid en heb een tijdje met ecologen gewerkt. Die waren voortdurend met bezig met eetbaar. Voedselbossen, enzo. Echte wildplukkers; altijd boekjes bij zich. En in de herfst gingen ze met z’n allen op paddenstoelenjacht.’ Ik zag ze gaan, die ecologen. Struinend in de regen met laarzen, scharen en rieten mandjes. Roerend in pannen brandnetelsoep. Kauwend op frisse salades van zevenblad met gefrituurde vlierbloesem, terwijl er eentje roept: jongens, de volgende keer maken we pesto van paardenbloemen.

De man bukte zich om het groen beter te bekijken. Ik wist dat ik nu definitief beet had: ‘Weet je, mijn hele voortuin is een walhalla van woekerend winterpostelein. Als ik noch wortel noch courgette thuis heb, dan loop ik met een vergiet naar buiten en oogst ik mijn dagelijks portie groenten bij elkaar. En dat in februari?! No farmer toch volop food. Er schijnt calcium in te zitten, magnesium, ijzer, kalium én vitamine A, B en C. Zoveel zwemdiploma’s heb ik niet eens!? En het groeit gewoon tussen mijn krokussen, hè. Zelfs bij mijn buurman, die echt geprobeerd heeft, via het gieten van gif en het strooien van snippers boomschors, al het natuurlijk leven in z’n tuin voor altijd morsdood te verklaren, tiert dit dappere, eetbare plantje welig.

Ik fietste door. Keek nog een keer achterom. Zag de man bukken. Was hij nu aan het plukken? Hoe mooi kan het leven zijn? Stamppot winterpostelein, vers van eigen industrieterrein.