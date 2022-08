Nathalie Baartman: Pas op, stier

Toch ga ik nooit de deur uit met rugzak, mandarijntje en de gedachte: Leuk om eens onverwacht, onder boosaardig gebries, van achter gegrepen te worden door twee hoorns om vervolgens tientallen meters verderop met ferme slag in de stekelige ondoorgrondelijkheid van een bramenstruik geslingerd te worden. Nee, dat is het niet mijn beeld van avontuur in eigen regio.

Pas op, stier. Weinig informatief vind ik dit soort mededelingen ook. Er ontbreekt een voetnoot. Eentje als: ‘Onze stier is blind, traag, oud en wordt niet gekenmerkt door enige snuggerheid. Toch achten wij het noodzakelijk u op hem te attenderen. Want verzekeringstechnisch weet je ’t maar nooit. Of deze: ‘Gregorius onze stier heeft het op onwaarschijnlijke wijze gemunt op vrouwen van veertig jaar en ouder. Mocht u zich in deze leeftijdscategorie bevinden en desondanks uw wandelroute willen vervolgen, houdt dan rekening met de grote kans op een schuimbekkende, stormachtige aanval die over het algemeen eindigt op de afdeling spoedeisende hulp te Almelo. Met vriendelijke groet Benno en Jacqueline.