Narcosegas is sterk broeikasgas, ziekenhuizen gaan over op infuus

Narcosegassen worden steeds minder gebruikt in de Nederlandse ziekenhuizen. In plaats van het bekende narcosekapje krijgen patiënten vaker een duurzamer roesje via het infuus, meldt NU.nl. Op die manier willen ziekenhuizen hun broeikasuitstoot naar beneden schroeven.

Tot voor kort droeg een narcose voor een twee uur durende operatie ongeveer net zoveel bij aan het broeikaseffect als "een autorit van Nieuwegein naar Parijs". Dat schrijft het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein op zijn website. De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot die in Nederland door mensen wordt veroorzaakt. Operatiekamers hebben daar een groot aandeel in.