NAM wordt vervolgd voor injecteren gasafval in Groningse bodem

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen. Het OM verdenkt de NAM ervan dat het afvalstromen afkomstig uit aardgaswinning in de diepe ondergrond injecteert zonder vergunning. Dit afval zou geïnjecteerd worden in lege gasvelden in de provincie Groningen. Hiermee wordt de NAM verdacht van een milieudelict.

Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart waarbij beslag is gelegd op de administratie van de NAM en afvaltransporten zijn gecontroleerd. Een van die controles leidde tot het stilleggen van het lossen van afval van een schip in de haven van Delfzijl in januari.