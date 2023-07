Nachtvlinders, maar dan anders

Maaskant is bezig om zijn innovatieve manier van insectenfotografie in een nieuw boek te vatten. De boodschap: insecten zijn al 350 miljoen jaar op aarde zonder er een potje van te maken. De eerste mensachtige verscheen nog maar 2 miljoen jaar terug, en kijk eens hoe we de planeet de laatste eeuwen verpesten ...

Maaskant probeert de productie van zijn boek te financieren via een crowdfunding op het platform Voor de kunst.