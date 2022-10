Nachtelijke ontmoeting tussen vos en das | Zelf Geschoten

Dassen houden van een gebied met veel droog zand. Hierin kunnen ze makkelijk burchten graven. Daarnaast zoekt de das natte open terreinen waar hij in de schemer en nacht zijn voedsel kan vinden. Het voedsel bestaat voornamelijk uit wormen, maar ook knaagdieren, vruchten, paddenstoelen en zelfs vogeltjes. Het grootste landroofdier van Nederland is een alleseter.

De vos is een echt schemer- en nachtdier. Kleine knaagdieren en haasachtigen staan vaak op het menu. Maar ook vogels, insecten, eieren, bessen, fruit, aas en afval eet de vos op. Soms besluipt de vos een prooi, soms zit hij de prooi achterna in een sprint. Als een vos niet erg hongerig is en dan een prooi vangt die hij niet zo lekker vindt, zoals een spitsmuis of wezel, laat hij het wel eens liggen. En soms bewaart de vos voedsel door het te begraven of te verstoppen onder boomschors. Zelfs maanden later weet de vos de verstopte prooi terug te vinden met zijn goede reukvermogen.