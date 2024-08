Nacht van de Vleermuis: aandacht voor kwetsbare vliegende zoogdieren

De vleermuis heeft het moeilijk en kan wel wat aandacht gebruiken. Daarom organiseert Eurobats al sinds 1997 een internationale vleermuizennacht. De Nederlandse 'Nacht van de Vleermuis' is dit jaar op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus. Het evenement is opgezet om aandacht te vragen voor de bescherming van de kwetsbare vleermuizen.

Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren, ze leiden een verborgen leven en zijn ook nog eens in de nacht actief zijn. Misschien is het niet zo verwonderlijk dat deze mystieke soort vroeger met angst werd bejegend. Gelukkig weten we tegenwoordig iets meer over vleermuizen, bijvoorbeeld dat het hele nuttige dieren zijn die elke nacht enorm veel muggen kunnen vangen als voedsel.