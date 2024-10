Nacht van de Nacht: Nederland als koploper in lichtvervuiling

“Lichtvervuiling wordt sinds kort erkend in de wetenschappelijke wereld als een mogelijke hoofdoorzaak van het wereldwijde uitsterven van soorten", zegt Annie van de Pas, directeur van de Natuur en Milieufederaties. "De urgentie van actie wordt nog steeds onvoldoende gezien, terwijl we het tij nu echt moeten keren."

Nederland is in Europa één van de gebieden met de meeste lichtvervuiling. Dit heeft ernstige gevolgen voor mens en natuur en schopt hele ecosystemen in de war. Die boodschap benadrukken de Natuur en Milieufederaties tijdens de Nacht van de Nacht komende zaterdag 26 oktober.

Duisternis is essentieel voor het behoud van de natuur. Dieren zoals insecten, vleermuizen en trekvogels hebben de nacht nodig om te overleven. Het kunstmatige licht verstoort hun leefomgeving en natuurlijke ritme, met dramatische gevolgen.

Van de Pas: “Vogels kunnen gedesoriënteerd raken en tegen gebouwen aanvliegen of van uitputting sterven. Tijdens de vogeltrek sterven jaarlijks miljoenen vogels vanwege lichtvervuiling van steden, boorplatforms en grote bedrijvenclusters. Juist nu de VN biodiversiteitstop in Colombia plaatsvindt, is het belangrijk de grote impact van lichtvervuiling op de natuur aan te pakken en de plek in beleid te geven die het verdient.

Nacht van de nacht

Voor het twintigste jaar organiseren de Natuur en Milieufederaties de Nacht van de Nacht om de magie van een donkere, stille nacht te herontdekken. In alle provincies worden er daarom op zaterdag 26 oktober honderden diverse nachtelijke activiteiten georganiseerd, zoals kano en boottochten in het donker met uitleg over nachtelijke natuur, klimmen in het donkere bos, nachtschilderen, nachtpoëzie, nachtfotografie, diverse nachtwandelingen met natuurgidsen, activiteiten en lezingen bij lokale sterrenwachten en.

Oproep tot minder en anders verlichten

De organisaties roepen ook bedrijven, gemeenten en individuen op om maatregelen te nemen om lichtvervuiling tegen te gaan. Zo adviseren ze gemeenten onder andere geadviseerd om over te stappen op dimbaar licht, gebruik te maken van intelligente verlichtingssystemen en monumenten en andere bezienswaardigheden zo veel mogelijk van binnenuit te verlichten, in plaats van verlichting die omhoog schijnt.

“Het is belangrijk dat gemeenten een goede balans vinden in het gebruik van verlichting, zodat de veiligheid gewaarborgd is en tegelijkertijd de natuur ontzien wordt.” Ook spreken ze bedrijven aan op buitenreclames en het doven van kantoorverlichting. “Soms zie je middenin de nacht showrooms en kantoren vol verlicht zijn, terwijl er niemand is. Dat is niet alleen lichtvervuiling, maar ook energieverspilling”, legt Van de Pas uit.

Europese Natuurherstelwet geeft hoop

Volgens de Natuur en Milieufederaties biedt de onlangs aangenomen Europese Natuurherstelwet hoop. Van de Pas: “Deze wet biedt mogelijkheden om lichtvervuiling aan te pakken. In de gebieden die daar gevoelig voor zijn, kunnen maatregelen worden genomen om de invloed van kunstlicht te beperken, bijvoorbeeld door het aanpassen van verlichting in en rond beschermde natuurgebieden.” De wet bevat maatregelen die ervoor moeten zorgen dat in 2030 ten minste twintig procent van de land- en zeegebieden van Europa hersteld is.