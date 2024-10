Naar schatting nog 372 noordkapers over: "Bescherming is hard nodig"

“We verliezen walvissen in een onhoudbaar tempo en helaas blijven de jaarlijkse geboortecijfers onder de drempel van 50 die nodig is om de populatie te laten groeien. Een duurzaam herstel is onmogelijk als de huidige trends en toenemende bedreigingen doorzetten. Deze walvispopulatie is ongezond, gestrest en niet in staat om zichzelf te redden.” Dr. Sarah Sharp, dierenarts bij IFAW, voegt daaraan toe: “Het is essentieel dat we werken met de beste beschikbare wetenschap om een herhaling te voorkomen van de 17 ongewone sterfgevallen die zich voordeden in 2017. Sindsdien zijn er 148 sterfgevallen, ernstige verwondingen en subletale verwondingen gedocumenteerd voor de soort, wat neerkomt op meer dan 40% van de populatie.”