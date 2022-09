Naar buiten gaan is nu extra belangrijk

Door de huidige crisis maken mensen zich zorgen over hun energierekening en de stijgende winkelprijzen. Nu de herfst is begonnen en dat ook aan het weer duidelijk te merken is, is het van belang dat mensen zich niet binnen opsluiten. Renske Visscher, expert Natuur en Gezondheid bij IVN Natuureducatie: "Het is heel belangrijk voor de mentale gezondheid om naar buiten te blijven gaan."

Door het koudere weer hebben mensen nu snel de neiging om onder een dekentje op de bank te kruipen. Terwijl buiten in beweging blijven nu extra belangrijk is. Onderzoek wijst namelijk uit dat mensen die iedere week minstens twee uur buiten in een groene omgeving zijn, zich gelukkiger en gezonder voelen. Een wandeling in de natuur is heel geschikt om het hoofd leeg te maken. "Natuur werkt stressverlagend, tegen een hoge bloeddruk, diabetes, noem maar op", vertelt Visscher. "Daarom is het ook hoog tijd dat natuur in allerlei preventieprogramma’s wordt opgenomen. Dat zou ook de zorgkosten ontzettend kunnen drukken."