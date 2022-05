Na ruim 50 jaar otter weer terug in Krimpenerwaard

Natuurbeschermingsorganisatie Het Zuid-Hollands Landschap, provincie Zuid-Holland en Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard zijn optimistisch over de overlevingskansen van de jonge otters. “ Dankzij de investeringen in waterkwaliteit, faunatunnels, het voedselaanbod en de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden is de kans groot dat de otter zich definitief zal vestigen in de Krimpenerwaard”, aldus Het Zuid-Hollands Landschap.

Voor het eerst in ruim vijftig jaar zwemmen er weer otters in de Krimpenerwaard. Twee jonge, verweesde mannetjesotters zijn uitgezet in de Zuid-Hollandse polder.

Verdwenen

Door watervervuiling, bejaging en de uitbreiding van het wegennetwerk kreeg de otter het moeilijk in Nederland. In de jaren ’80 verdween de diersoort helemaal. Begin 2000 werd de otter geherintroduceerd in de noordelijke provincies. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit en de ‘ontsnippering’ van leefgebied groeit de populatie otters in Nederland nu gestaag. Toch bleef de otter tot nu toe weg uit de Krimpenerwaard.

Daarom worden er nu twee otters uitgezet in het poldergebied. De otters Jan en Leon zijn vernoemd naar twee oud-wethouders die zich jarenlang hard hebben gemaakt voor de aanleg van nieuwe natuur in de Krimpenerwaard.

Verbonden

“De otters zullen zich hier als een vis in het water voelen. Bovendien vinden ze hier een enorme voedselvoorraad waar ze hun tanden in kunnen zetten," zegt regiohoofd Maarten Breedveld van het Zuid-Hollands Landschap. Zo leeft in de Krimpenerwaard de Amerikaanse rivierkreeft. De otters kunnen bijdragen aan het in toom houden van deze invasieve soort.

Berend Potjer, gedeputeerde van Zuid-Holland, zegt: “De Zuid-Hollandse natuurgebieden worden steeds beter verbonden dankzij de samenwerking met boeren, natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten.” Dat is ook fijn voor de otters: “Laten we hopen dat het ze lukt om te daten met soortgenoten uit Reeuwijk en Nieuwkoop, en in de toekomst uit De Biesbosch.”

Bron: Het Zuid-Hollands Landschap