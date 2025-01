Na de Green Deal gaat Europa de industrie vergroenen

De Europese Commissie presenteert eind februari ‘de Clean Industrial Deal’. Dat is een pakket aan plannen om de economie te helpen en de industrie te vergroenen. Maar hoe groen worden deze plannen? Dat is onzeker, mede omdat in Brussel sinds de laatste Europese verkiezingen een nieuwe conservatievere wind waait. In Vroege Vogels een gesprek met Bas Eickhout, klimaatwetenschapper en Europarlementariër namens GroenLinks-PvdA.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, kondigde vorig jaar aan dat ze binnen de eerste 100 dagen met een ‘Clean Industrial Deal’ zou komen. ‘Dit zal zorgen voor Europese markten die wereldwijd een leidende rol opnemen in alles, van schoon staal tot schone technologie’, aldus Von der Leyen. Het moet een opvolger worden van de beroemde Europese Green Deal van Frans Timmermans. Op de achtergrond van deze Industrial Deal ligt een alarmerend rapport van de Italiaanse oud-premier Mario Draghi over de toekomst van het Europese concurrentievermogen. In het vorig jaar verschenen document laat hij zien dat het Europese bedrijfsleven grote risico’s loopt in de toekomst als er geen maatregelen worden genomen.

© Wikimedia commons

Kritiek

De eerste contouren van de ‘Clean Industrial Deal’ werden afgelopen woensdag bekendgemaakt. Duidelijk is dat klimaat niet meer leidend is in de plannen. Het bedrijfsleven is nu aan zet. Zo houdt de Commissie vanaf nu vinger aan de pols om te zorgen dat het Europese bedrijfsleven blijft groeien en innoveren. Dat betekent minder en soepeler regels. De nieuwe koers is deels ook een reactie op de ‘America First’ strategie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Europarlementariër Bas Eickhout is kritisch op de eerste voorzichtige plannen van de Commissie. ‘Ik maak me zorgen als ik deze agenda lees. Het grote risico is dat we alleen toekomen aan wat makkelijk is: regels schrappen. Hoewel ik blij met de sterkte inzet op verduurzaming, is de focus op Co2-reductie wel echt te beperkt en brengt het risico mee dat de plannen ten koste van bredere milieubescherming. Een gezonde toekomst gaat ook over zaken als PFAS, natuurbescherming en schone lucht’.

Hollandse lucht © Foto chrisfotos

Green Deal

Was Europa met Frans Timmermans als commissaris jarenlang een pleitbezorger van meer natuur- en klimaatbeleid, het laatste jaar lijkt er een nieuwe politieke wind te waaien op ons continent. Zo zijn het afgelopen jaar allerlei groene maatregelen ingetrokken of afgezwakt. De Europese Green Deal is de groeistrategie van de EU. Dit pakket beleidsinitiatieven kwam er in 2019 en zet de EU op weg naar een groene transitie, met als einddoel klimaat­neutraliteit in 2050.