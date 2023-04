Na 15 jaar toch natuurcompensatie voor aanleg Tweede Maasvlakte

Het heeft even geduurd, maar het bodembeschermingsgebied dat vijftien jaar geleden al zou worden gerealiseerd ter compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, lijkt er nu toch te komen. Minister Van der Wal heeft dat besloten naar aanleiding van een rechtszaak die zeven natuurorganisaties hadden aangespannen. De rechter bepaalde vorig najaar al binnen een half jaar bodemberoerende visserij alsnog te verbieden in de Voordelta.

In 2008 ging er 2500 hectare onderwaternatuur verloren door de aanleg van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. In de toen verleende natuurvergunning voor de aanleg staat de voorwaarde dat het natuurverlies moest worden gecompenseerd in de Voordelta. De Voordelta is al Natura 2000-gebied en ligt voor de kust van Zuid-Holland en Schouwen-Duiveland. Vijftien jaar lang is dat niet gebeurd.